Розенблат говорит, что "подарки для детишек" стоили 17 тысяч

Народный депутат Борислав Розенблат утверждает, что хотел перевезти в Германию золота на сумму до 17 тысяч гривен.



Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "Украинской правды" перед судебным заседанием в пятницу.



"Я вез подарок моим племянницам на день рождения. Я купил их в магазине по всем документам. Золотых изделий я перевозил где-то примерно на 15-17 тысяч гривен", – сказал он.



Кроме того, Розенблат заверил, что не перевозил никаких бриллиантов.



"Если НАБУ мне их даст – я подарю их вам", – заявил нардеп.



На уточнение, почему этих украшений не было в таможенной декларации, Розенблат ответил: "Я не должен был их указывать в таможенной декларации. До 10 тысяч евро можно ввозить без декларации".



Кроме того, нардеп прокомментировал победу фирм его жены на тендерах на сумму 67 миллионов гривен:



"А что тут такого? Это что, противозаконно? За два года это такая огромная сумма? Это же деньги не для одного человека – это строительная компания, которая выполняет подряды по всей стране. Это только одна компания, которая уже работает 25 лет, которая имеет все лицензии, которая строит дома в Житомире".



"Участие в тендерах – это, преступление? Компания живет своей жизнью без меня. Это сотни людей, которые получают зарплаты, платят налоги", – добавил Розенблат.



Роман Кравец, УП