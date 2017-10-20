На выходных в Украине значительно похолодает

В ближайшие сутки 21 октября погоду Украины будет определять поле повышенного давления и умеренно-теплый воздух, на западе страны пройдут дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



В большинстве областей страны – без осадков, лишь в западной части днем ожидается небольшой, в Карпатах умеренный дождь. В большинстве областей, кроме северных, ночью и утром туман.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части до 12°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 9-14°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.



В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1935 году, самая низкая ночью на отметке 6,7 градусов мороза в 1994 году.



В воскресенье, 22 октября, ночью в Украине местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.



В этот день ожидается значительное понижение температуры: в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 6-11° ; в южной части ночью 5-10° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.



В Киеве 22 октября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Также ожидается понижение температуры: ночью до 2-4° тепла, днем до 7-9° тепла.