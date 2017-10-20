РФ игнорирует письма Лутковской в деле похищенного Гриба

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Пятница, 20 октября 2017, 15:12

Российская Федерация пока не ответила ни на одно из пяти писем от украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба, который находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется в "подготовке теракта в школе".

Об этом Лутковская заявила 20 октября во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, здесь тоже достаточно сложная ситуация в связи с тем, что на пять писем, которые были адресованы омбудсмену Российской Федерации с конца августа по сегодняшний день, мы не получили еще ни одного ответа", – отметила она.

"Я все-таки очень рассчитываю на то, что будет осуществлен эффективный контроль со стороны омбудсмена РФ относительно ситуации с Павлом Грибом и, соответственно, что Россия выполнит правило 39 (регламента Европейского суда по правам человека - ред.), потому что адвокаты Павла Гриба обратились в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека имеет право вмешаться в дело непосредственно", – говорит омбудсмен.

По ее словам, адвокатам Гриба удалось убедить Европейский суд в необходимости вмешательства, учитывая состояние здоровья задержанного.

Темы: заложники Росcия
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