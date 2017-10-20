Соболев заявляет, что полиция обыскивает семьи митингующих

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Пятница, 20 октября 2017, 15:13

В семьях пяти участников акции протеста возле здания Верховной Рады сотрудники Национальной полиции провели обыски.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу проинформировать, что в семьях пяти участников акции под парламентом, ветеранов этой войны за независимость, произошли обыски: у троих бойцов батальона "Донбасс", у двоих айдаровцев (бывшие бойцы батальона "Айдар" - ИФ) и одного волонтера, который помогал обоим батальонам", - сказал Соболев.

"К ним приходит Национальная полиция, к их женам, детям, родителям и говорит, что есть уголовное дело, об участии в незаконных вооруженных формированиях", - рассказал депутат.

По его словам, в ходе обысков правоохранители изъяли форму с наградами, а также зарегистрированное оружие этих участников акции.

Вместе с тем Е.Соболев напомнил, что одним из требований митингующих является внесение президентом и рассмотрение парламентом законопроекта об антикоррупционном суде. Он призвал главу государства внести соответствующую инициативу в Верховную Раду.

"Если будет игнорирование требований, надежда, что можно запугать репрессиями или просто затягиванием времени утомить людей, то я предупреждаю: мы пойдем к ним домой, в места, где они ведут бизнес, вопреки Конституции и законодательству Украины. Люди не отступят", - заявил Соболев.

Как известно, в пятницу утром около 150 активистов продолжили акцию за "политическую реформу" возле здания Верховной Рады.

Темы: митинги Верховная Рада
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