Розенблат спешил на самолет прямо со стационара

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Пятница, 20 октября 2017, 16:00

Народный депутат Борислав Розенблат с 17 октября находился на стационаре больницы в Житомире.

Об этом сообщили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подтвердил сам Розенблат.

Во время судебного заседания прокуроры неоднократно повторяли, что 19 октября Розенблат должен был находиться на стационаре, однако во время утреннего обхода врачи заметили его отсутствие.

"С 17 числа я находился в больнице. 19-го я действительно покинул утром больницу и поехал в аэропорт ", - сказал Розенблат журналистам.

Кроме того, депутат подтвердил, что проходил регистрацию на самолет через дипломатический паспорт.

"На регистрацию я прошел через дипломатический паспорт, потому что я просто первым его достал, я их просто не различаю", - заявил он.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв. Адвокаты народного депутата просят оставить ходатайство прокуратуры о возложении на Розенблата обязательств без рассмотрения.

Роман Кравец, УП

Темы: Розенблат суд
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