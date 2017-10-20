Порошенко просит КС поскорее дать заключение по неприкосновенности
Президент Петр Порошенко призывает Конституционный суд как можно скорее рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и дать по ним заключения.
Об этом он заявил во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы в Бортничах (Киев) 20 октября.
"Прошу Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть этот вопрос, разблокировать ход изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, вернуть его в парламент и дать возможность уже на этой сессии проголосовать 1 чтение", - сказал Порошенко.
Он добавил, что это можно сделали быстро, потому что Конституционный суд уже рассматривал подобный законопроект, и вывод его был положительным.
"Сейчас есть все шансы, чтобы получить его в ближайшее время. Я надеюсь, что уже на следующей сессии, весной, Верховная Рада даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение об отмене депутатской неприкосновенности", - подытожил Порошенко.
Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.
Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.
19 октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.
Но все три законопроекта о выборах в Верховную Раду нардепы провалили.
Вечером 19 октября активисты во главе с народными депутатами Егором Соболевым и Юрием Левченко пришли в администрацию президента и передали законопроект об антикоррупционном суде который они подготовили.
Политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили, что будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга начали выходить из акции.
Ирина Балачук, УП
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