Зайцева с адвокатом заявили о необоснованности подозрения

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Пятница, 20 октября 2017, 16:15

Елена Зайцева, которую обвиняют в ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 человек и 6 были травмированы, не признает обоснованной подозрение прокуратуры.

Об этом она заявила во время заседания суда в пятницу.

"Мне очень жаль, что произошла эта ситуация, пострадали люди. Это единственное, что меня беспокоит. Я надеюсь, что семьи все же позволят, чтобы мои родственники предоставили им помощь. Все мои мысли только об этом. Кроме этого я больше не могу нечего сказать", - сказала Зайцева.

"Мою позицию будет полностью представлять адвокат", - сначала сказала она, озвучивая свою позицию относительно обоснованности подозрения.

Позже она уточнила, что не признает подозрение прокуратуры обоснованным.

После этого адвокат Зайцевой Юлия Козырь подтвердила, что защита считает подозрение необоснованным, и нет доказательств, которые бы указывали на прямую вину Зайцевой.

Перед этим председательствующий судья отказались объявить перерыв по ходатайству защиты Зайцевой.

"Ходатайство стороны защиты об истребовании указанных данных и объявления перерыва оставить без удовлетворения", - сказала она.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Сразу после аварии появились предварительные данные, по которым Зайцева не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения им не было.

Анализ показал присутствие в моче Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.

Александр Шумилин, УП

Темы: ДТП Харьков
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