В "Схемах" заявляют, что за их журналистом ведется слежка

Редакция программы "Схемы" заявляет о наружном наблюдении за журналистом программы расследований Александром Черноваловым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы и раньше замечали подозрительную активность в отношении наших сотрудников. Но на этот раз впервые слежения ведется столь открыто. Мы не знаем, кто следит и не понимаем мотивов, поэтому вынуждены сообщить об этом публично", – заявила главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

В редакции сообщили, что в последнее время журналист не менее трех раз замечал за собой наблюдение.

Вечером 17 октября, когда Александр направлялся из редакции в центре Киева домой, он заметил, что неизвестные мужчины следуют за ним. Сначала журналист увидел их в вагоне метро. Они вели себя подозрительно и несколько раз направляли на него камеры телефонов. Александр решил не ехать дальше к своей станции метро, ​​а сошел с поезда на станции метро "Печерская".

При этом двое подозрительных парней также двинулись за ним. Уже на платформе журналист подошел к ним и попросил объяснить, кто они и почему преследуют его в подземке. Мужчины не ответили.

"Когда я достал телефон, чтобы сфотографировать этих мужчин, они начали отворачиваться и прятаться за колонну на платформе. А как только приехал первый поезд, они быстро сели в него и уехали. При этом, в тот поезд, который двигался в противоположном направлении", – рассказал Черновалов.



Журналисты посмотрели видео за тот вечер с камеры наблюдения у выхода из здания, где располагается их редакция, и заметили, как двое неизвестных пошли за Александром после того, как он вышел из офиса.





На следующее утро Александр вышел из дома с ребенком, которого отвозил в школу, и заметил, что за ними идет неизвестный мужчина. Камеры наблюдения на здании впоследствии показали, что человек определенное время ожидал Александра неподалеку от подъезда, и как только журналист вышел из дома – пошел за ним и провел к самому метро, ​​хотя сам в него не вошел.

Так же журналист в присутствии коллег неоднократно замечал людей под офисом редакции "Радио Свобода", которые подозрительно вели себя. Когда же работники редакции пытались поговорить с ними или сфотографировать, эти люди без объяснений уходили.

Журналист написал заявление в полицию.

"Мы подали заявление в полицию. При этом параллельно собственными силами осуществляем все возможные шаги, чтобы установить, кто преследует нашего журналиста", – сообщила Седлецкая.



В редакции отмечают, что Александр Черновалов работает в программе расследований "Схемы" с момента ее создания в 2014 году. За это время опубликовал ряд резонансных материалов, разоблачающих высокопоставленную коррупцию.



За несколько дней до того, как журналист заметил слежку, он в соавторстве с Натальей Седлецкой опубликовал расследование о судье Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, а именно о ряде элитной недвижимости по всему миру, оформленном на бывшую жену судьи.

В свою очередь в пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили, что не осуществляют наблюдение за журналистом Черноваловым.



Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что подобные следственные действия правоохранители проводят исключительно по решению суда.