Защита Зайцевой обвиняет в ДТП "Туарег"

Адвокат харьковской "лихачки" Елены Зайцевой Юлия Козырь заявляет, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

Об этом она заявила в пятницу на заседании суда в Харькове, где избирается мера пресечения для ее подзащитной.

По словам Козырь, многочисленные виде с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

Дополняется...