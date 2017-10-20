Защита Зайцевой обвиняет в ДТП "Туарег"

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Пятница, 20 октября 2017, 16:30

Адвокат харьковской "лихачки" Елены Зайцевой Юлия Козырь заявляет, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

Об этом она заявила в пятницу на заседании суда в Харькове, где избирается мера пресечения для ее подзащитной.

По словам Козырь, многочисленные виде с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

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Темы: ДТП Харьков суд скандал
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