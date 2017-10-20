В сети появилось новое видео смертельного ДТП в Харькове

Издание "Вечерний Харьков" обнародовало новое видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано смертельное ДТП со многими жертвами на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года.

Видео опубликовано на ресурсе Youtube.

На видео зафиксирован момент столкновения автомобилей Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева и Volkswagen Touareg.



На записи видно, как после столкновения Lexus вылетает на тротуар и сбивает людей, напуганные пешеходы разбегаются с места ДТП.



Позже неравнодушные граждане подходят к месту трагедии, и вероятно звонят в "скорую" и полицию.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, дочь харьковского бизнесмена и сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

По предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Позже Геращенко сообщил, что водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

20 октября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении дочери харьковского бизнесмена, которая сбила насмерть 5 человек на тротуаре в Харькове.

Также 20 октября суд начал рассмотрение указанного дела.

Украинская правда