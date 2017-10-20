В "Воле народа" говорят, что сами попросили Литвина уйти

В депутатской группе "Воля народа" произошел конфликт, и руководство группы попросило Владимира Литвина уйти.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Воле народа".

В то же время собеседники не уточнили, какой именно конфликт произошел.

"Украинская правда" обратилась по комментарий к помощнику Владимира Литвина Юрию.

Тот ответил, что сам комментировать ситуацию не способен, потому что не владеет информацией, а связь с депутатом будет только в понедельник.

Ранее народный депутат Владимир Литвин заявил о выходе из депутатской группы "Воля народа", не объяснив причины такого шага.

По состоянию на 20 октября группа "Воля народа", которую после смерти Игоря Еремеева возглавляет Ярослав Москаленко, состояла из 19 депутатов, включая Литвина.



Количество человек в депутатской группе не может быть меньше, чем количество человек в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент, наименьшие фракции – 20 человек (именно столько во фракциях "Батькивщины" и "Радикальной партии Олега Ляшко").



Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

Ранее председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко признал, что искать людей во фракцию помогает власть.

Украинская правда