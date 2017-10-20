В Конотопе избили депутата горсовета от "Батькивщины"

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Пятница, 20 октября 2017, 21:21

В Конотопе в Сумской области неизвестный избил депутата городского совета от фракции "Батькивщина" Сергея Тягния.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Батькивщины".

"Сегодня в городе Конотоп на Сумщине, на автостоянке совершено нападение на депутата Конотопского городского совета от фракции "Батькивщина" Сергея Тягния", - говорится в сообщении.

Председатель Конотопской городской партийной организации ВО "Батькивщина" Юрий Марченко рассказал УНИАН, что депутат был в машине, когда неизвестный мужчина открыл дверь и начал его бить.

"Бил руками и ногами, нанеся всего около 20 ударов, после чего скрылся. Затем Тягний сам вызвал скорую помощь. Его госпитализировали, и сейчас он находится в хирургическом отделении Конотопской центральной районной больницы под капельницами", - рассказал Марченко.

Он добавил, что врачи сделали компьютерную томограмму и диагностировали у Тягния сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, трещину черепа, размозжение гайморовых пазух, повреждения ребр и другие травмы. В больнице Тягний проведет минимум две недели.

Позже сотрудники больницы сообщили руководителю отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, что к ним обратился депутат городского совета.

Отмечается, что полицейские встретились с избитым депутатом. Однако сегодня, 20 октября, он отказался написать заявление о нападении из-за запрета врачей двигаться.

В партии избиения Тягния связывают с "активной депутатской деятельностью".

Темы: Батькивщина Сумы
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