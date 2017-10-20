Главные новости дня – за 60 секунд

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Пятница, 20 октября 2017, 22:13

Арест виновницы ДТП в Харькове, похищенный младенец, Розенблат, ссора Порошенко и Авакова, митингующие, Поклонская, Венгрия - новости, которые обсуждали 20 октября.

О виновнице харьковского ДТП. Анализ показал присутствие в моче Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.

Еще Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявляет, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

В результате Зайцеву арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Резонанс дня. В Киеве на Оболони неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца из садика и скрылся.

О Розенблате. Нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

О ссоре Порошенко и Авакова. Президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом. Президент обвинил Авакова, что это тот позволил появиться палаточному городку. У главы МВД были свои аргументы, мол, выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.

О митингующих. Правоохранители продолжают переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

О Поклонской. Бывшая крымчанка, а теперь депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины. Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

А Поклонская заявила, что украинского гражданства ее лишил беглый экс-президент Виктор Янукович.

О Венгрии. Венгрия продолжит блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз из-за статьи о языке обучения нацменьшинств в украинском законе "Об образовании".

Темы: Розенблат дети Порошенко Аваков
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