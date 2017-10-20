АП наградила орденом судью, который заключил советского диссидента на 10 лет

3683 просмотра
Пятница, 20 октября 2017, 22:54

В администрации президента Петра Порошенко подтвердили, что наградили киевского судью Григория Зубца орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Об этом сообщается в ответе на запрос корреспондента австрийского агентства прессы Хервига Хеллера, который он опубликовал в Facebook.

"На Ваш запрос от 13 октября 2017 сообщаем, что Г. И. Зубец награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени по ходатайству Совета судей Украины и письменной поддержке Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В ответе говорится, что в наградном листе приводятся конкретные заслуги судьи, которые и стали основанием для назначения ему государственной награды.

Однако в АП отказались указать информацию о заслугах из-за того, что в наградном листе содержатся персональные данные, которые относятся к конфиденциальной информации. Эти данные нельзя распространить без согласия самого человека.

Как известно, в 1983-1984 годах суд под председательством тогдашнего заместителя председателя Киевского городского суда Григория Ивановича Зубца рассматривал дело и приговорил тяжело больного диссидента Валерия Марченко до 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Позже, 5 октября 1984 Марченко умер в тюремной больнице в тогдашнем Ленинграде из-за отказа почек.

Украинская правда

Темы: суд президент награды
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело Плотницкого по сбитому Ил-76 передали в Высший спецсуд 20 октября 2017, 19:47
Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет 20 октября 2017, 19:30
Суд подтвердил безосновательную переплату "Укрзализныци" за топливо 20 октября 2017, 18:14
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве похитили младенца из садика
Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет
Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога
НАБУ завело новое криминальное дело на Розенблата
Все новости
фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство

сексизм

Как реагировать на дискриминационную рекламу?

видео

Каминг-аут. Он пережил пытки в чеченской тюрьме