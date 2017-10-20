В оккупированном Крыму Умеров попал в больницу

Осужденный в оккупированном Крыму один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров попал в больницу.

Об этом 20 октября сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает "Радио Свобода".

"Сегодня стало известно, что Ильми Умеров попал в больницу. После целого дня проведенного в Верховном суде Крыма, удалось навестить его в Бахчисарайской больнице", - написал Семедляев в Facebook.

По словам Умерова, его госпитализировали из-за гипертонии

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"Подскочило артериальное давление, вызвал "скорую", привезли сюда. Теперь лечусь", - рассказал он.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.