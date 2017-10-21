НАТО не готово дать отпор в случае нападения России – Der Spiegel

Союз НАТО не готов дать отпор в случае потенциального нападения России на восточном фланге.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса.

Der Spiegel пишет, что возможность сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы сомнительна.

Также сообщается о серьезных проблемах с логистикой на восточном крыле.

Представитель НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию немецкого издания. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур, количество которых значительно сократилось со времен Холодной войны.

Как известно, ранее заместитель генсека НАТО Таджан Илдем заявил, что альянс придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины.