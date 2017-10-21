Теракт в Сомали: число погибших возросло до 358 человек

278 просмотров
Суббота, 21 октября 2017, 01:36

Число погибших от взрыва в Могадишо в понедельник, 16 октября, возросло до 358 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Как известно, нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.

Этот теракт – самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.

Темы: теракт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Количество погибших в двух терактах в Афганистане возросло до 72 20 октября 2017, 20:29
Теракт в Сомали: число погибших превысило 300 человек 17 октября 2017, 04:14
Жертвами теракта в Сомали стали свыше 270 человек 16 октября 2017, 06:23
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве похитили младенца из садика
Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет
Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога
НАБУ завело новое криминальное дело на Розенблата
Все новости
детали

Медреформа: что Рада одобрила и что убрала

права детей

В погоне за рейтингами "Интер" перешел границы

видео

Каминг-аут. Он пережил пытки в чеченской тюрьме