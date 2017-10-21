Появилось видео похищения младенца из киевского детсада

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Суббота, 21 октября 2017, 02:24

В сети опубликовали видео похищения двухмесячного ребенка из садика на Оболони в Киеве.

Видеозапись разместила на своей странице в Facebook группа "Громадська варта Оболоні".

В преступлении подозревают двух женщин 25-30 лет.

По сообщению столичной полиции, трагедия произошла в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Правоохранители призывают всех людей, которые имеют любую информацию о похищении, звонить на 102.

Темы: Киев дети
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