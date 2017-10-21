На следующей неделе состоится заседание совета Россия-НАТО

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Суббота, 21 октября 2017, 03:33

В офисе генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщили, что 26 октября в Брюсселе пройдет заседание совета Россия-НАТО.

Основные темы встречи  военные конфликты в Украине и Афганистане, передает Радио Свобода.

Также во время совета обсудят варианты снижения риска несчастных случаев во время военных учений и наблюдения за рубежом.

Сообщается, что предыдущий совет НАТО-Россия проходил в Брюсселе в марте 2017 года.

Как известно, немецкое издание Der Spiegel пишет, что НАТО не готово дать отпор в случае нападения РФ.

Темы: НАТО Росcия
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