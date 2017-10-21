Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации

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Суббота, 21 октября 2017, 04:36

Российская пропаганда государственных СМИ и фальсификация фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и продолжают углублять конфликт. Это требует реакции международного сообщества.

С таким заявлением на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН выступил первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинском, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе", – отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что российские власти существенно ограничили пространство для независимых СМИ, усилили контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, продуцирующих фальшивые новости.

"Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использования их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов", – заявил дипломат.

Он призвал международное сообщество удвоить усилия в введении лучших практик и инструментов в реагировании на эту глобальную угрозу.

"Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах", – подчеркнул Николенко.

Как известно, Украина в ООН призвала Россию освободить Сущенко.

Темы: Украина Росcия ООН
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