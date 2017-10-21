Дефицит бюджета США достиг почти 666 миллиардов долларов
В Соединенных Штатах по итогам финансового года, который завершился 1 октября, зафиксировали крупнейший с 2013 года дефицит бюджета.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов США.
По информации Bloomberg, за год дефицит США вырос на $ 80 млрд и достиг отметки $ 665,7 млрд.
Министр финансов Стивен Мнучин и директор по бюджету Мик Малвени объясняют рост дефицита бюджета слабыми налоговыми поступлениями, которые не оправдали ожиданий ведомства.
"Эти данные должны стать пожарной тревогой для Вашингтона, напоминанием о том, что нам снова нужно развивать нашу экономику, чтобы привести свои финансы в порядок", – сказал Малвени.
Уменьшить дефицит бюджета можно за счет сокращения расходов, проведение налоговой реформы и снижение бюрократизма – убежден Мнучин.
Как известно, ранее сенат США одобрил выделение $ 500 млн военной помощи Украине.
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