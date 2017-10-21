Сутки в АТО: обстрелы Донецкого направления, потерь нет

За прошедшие сутки, 20 октября, в районе проведения АТО противник продолжил обстреливать украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Днем горячее было на Донецком направлении, а после 18 часов активность врага сместилась на Мариупольский и Луганский направления.

Вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке.

Также под огонь 120-миллиметрового миномета попал наш опорный пункт возле Катериновки.

С противотанковых гранатометов оккупанты били неподалеку Попасной.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные группировки дважды обстреливали из 120-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов окраины Павлополя.

Кроме того, вооружения БМП захватчики применяли у Новотроицкого, а автоматические гранатометы – в районе Водяного.

На Донецком направлении вечером противник трижды бил с пехотного вооружения по нашим защитникам неподалеку Зайцевого. Факты использования крупнокалиберного пулемета зафиксированы вблизи Марьинки.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз асимметрично отвечали врагу.

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.