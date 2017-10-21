В КГГА сообщили о датах новогодних праздников и изменении движения

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Суббота, 21 октября 2017, 10:11

Новогодне-рождественские праздники в столице продлятся с 19 декабря 2017 до 14 января 2018 года в рамках культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии".

Соответствующее распоряжение подписано КГГА, сообщили в мэрии.

"Киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде", - говорится в сообщении.

На период подготовки и проведения мероприятия с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 будет действовать ограничение движения транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме: вдоль Владимирского проезда (от №23 по ул. Софийской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда).

Также с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади), и движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софиевской к Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда):

19 декабря 2017 с 16:00 до 21:00;
31 декабря 2017 с 20:00 до 3:00 1 января 2018;
1 января 2018 с 14:00 до 21:00;
7 января 2018 с 12:00 до 15:00.

В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения, о чем в КГГА сообщат дополнительно.

Украинская правда

Темы: Киев празднования
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