СБУ: В Киеве изъяли арсенал оружия и боеприпасов

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Суббота, 21 октября 2017, 11:59

В Святошинском районе Киева обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом 21 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Житель столицы организовал бизнес по продаже оружия под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины", - сообщили в СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника, оперативники обнаружили 3 автомата Калашникова,  2 карабина, пистолет "ТТ", 2 пистолета системы "Наган", сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел, и почти 4,5 тысячи патронов различного калибра.

 
 
 
Все фото - пресс-центр СБУ 


Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК, проводятся неотложные следственно-оперативные действия.

Украинская правда 

Темы: Киев СБУ оружие
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