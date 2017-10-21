СБУ: В Киеве изъяли арсенал оружия и боеприпасов

В Святошинском районе Киева обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом 21 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Житель столицы организовал бизнес по продаже оружия под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины", - сообщили в СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника, оперативники обнаружили 3 автомата Калашникова, 2 карабина, пистолет "ТТ", 2 пистолета системы "Наган", сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел, и почти 4,5 тысячи патронов различного калибра.

Все фото - пресс-центр СБУ



Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК, проводятся неотложные следственно-оперативные действия.

Украинская правда