Полиция показала, кого ищет за похищение младенца в Киеве

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Суббота, 21 октября 2017, 12:34

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении 2-месячного ребенка.

По сообщению правоохранителей, на вид женщине около 30 лет, среднего телосложения, у нее темные волосы. 

"Была одета в синие штаны, черные кроссовки с розовыми вставками, черную куртку с капюшоном. Также имела при себе небольшой черный рюкзак с голубыми вставками", - сообщили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или узнал женщину, которая похитила младенца, просят сообщить по телефонам 102 или 097-096-07-74.

 
 
Фото- пресс-служба полиции Киева

"Оперативники установили, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской: камеры видеонаблюдения зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. На видеокамерах, установленных на здании дошкольного учреждения, зафиксировано похищение ребенка: женщина разговаривала по телефону перед входом, потом зашла в помещение и вернулась с детской переносной люлькой", - отметили в полиции.

"При этом женщина несколько раз обернулась и убежала. Злоумышленницу узнал отец похищенной девочки и сообщил, что видел ее по дороге в садик", - говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: Киев
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