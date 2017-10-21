СБУ: В Одессе задержали военного, который продавал самодельные взрывчатки

Служба безопасности заявила, что разоблачила военного, который изготавливал и продавал самодельные взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники военной контрразведки СБ Украины задержали в Одессе военнослужащего на продаже самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, капитан делал самодельные взрывчатки для продажи уголовным кругам.

"Оперативники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задокументировали продажу злоумышленником двух "мобилок" с электродетонаторами за две тысячи шестьсот гривен. При попытке реализации очередной партии взрывчатых устройств за семь тысяч восемьсот гривен, капитана задержали в Одессе сотрудники СБ Украины", - отмечает пресс-служба.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч. 3 ст. 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса.