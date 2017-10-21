Кличко: В Киеве установят еще 3 тысячи камер наблюдения с распознаванием лица

В Киеве установят еще почти 3000 камер видеонаблюдения с распознаванием лица.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже почти 5000 камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре, и правоохранительные органы используют ее", - сообщил Кличко.

"Мы продолжим устанавливать видеокамеры - в ближайшее время появится еще почти 3000 новых камер, которые будут работать на безопасность столицы", - добавил мэр.

Он добавил, что камеры устанавливаются в рамках реализации в Киеве программы "Безопасная столица", а найти и задержать лиц, похитивших в Киеве 2-месячного младенца, удалось именно благодаря наличию видеокамер наблюдения.

Украинская правда