Литвин объяснил, почему ушел из "Воли народа"
Нардеп Владимир Литвин объяснил, почему вышел из состава депутатской группы "Воля народа".
Как сообщил политик на своей странице в Facebook, такое решение он принял в связи с голосованием остальных участников группы за законы по пенсионной реформе.
"Я предупредил членов группы, в случае голосования ними за так называемую пенсионную реформу я буду вынужден покинуть коллектив, что мной и было сделано. Поскольку руководство Верховной Рады не объявило мое заявление, я сделал это самостоятельно. Детали позже", - сообщил Литвин.
Как известно, о своем решении выйти из группы "Воля народа" Литвин заявил 20 октября во время заседания ВР, поскольку "в секретариате возникли проблемы" с его обращением.
Источники УП в "Воля народа" сообщили, что в группе "Воля народа" произошел конфликт, и руководство группы попросило Владимира Литвина уйти.
После выхода Литвина из группы ее количество будет насчитывать 18 нардепов. Количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент, самые маленькие фракции - 20 человек ("Батькивщина" и "Радикальная партия").
Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.
Украинская правда
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