На вече у Рады пришло около 150 человек

Около 150 человек пришло на вече у Верховной Рады на улицу Грушевского.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как передает информагенство, со сцены, которая размещена на дороге улицы Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. Также сохранена сцена на площади Конституции, но уже без акустики.

"Человек, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана" зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение 5 рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде", - говорится в сообщении.

На акции присутствует внефракционный нардеп Юрий Деревянко, также протестующие ждут лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

"На здание парламента митингующие направили проектор, по которому транслируют слайды с изображением Саакашвили, а также его "Плана спасения Украины", - отмечает агенство.

Кроме того, правоохранители перенесли кордон, который ранее находился на пересечении улиц Грушевского и Садовой, ближе к палаточному лагерю, на пересечение улиц Грушевского и Шелковичной. Второй их кордон находится на улице Грушевского, в районе гостиницы "Киев".

Правоохранители пропускают на территорию палаточного городка всех желающих, досматривая только личные вещи некоторых из них.