АТО: На приморском направлении ранен военный

В субботу в зоне проведения АТО возле н.п. Богдановка на приморском направлении ранение получил 1 украинский военный.

Об этом вечером 21 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За последние несколько дней противник уменьшил активность, но полного прекращения огня вдоль линии разграничения нет. Ночью боевики били из гранатометов и пулеметов возле Старогнатовки на приморском направлении", - сообщили в штабе.

Также из гранатометов и пулеметов ночью вели обстрел сил АТО возле Богдановки, ВСУ вели огонь в ответ.

На луганском направлении под огонь из стрелкового оружия попали позиции ВСУ возле Крымского, возле Троицкого враг вел огонь из 82-мм минометов.

Украинская правда