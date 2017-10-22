Пучдемон назвал противоправными действия Мадрида в отношении Каталонии

Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон считает противоправным намерение центрального правительства отстранить ее от власти.

Об этом Пучдемон заявил 21 октября вечером в телеобращении, пишет DW.com.

Действия властей в Мадриде противоречат демократическим ценностям и принципам правового государства, заявил Пучдемон.

Он обвинил Мадрид в намерении "ликвидировать нашу автономию и демократию".

По его словам, это самая мощная атака на институты и народ Каталонии с 1975 года, когда в Испании завершилась диктатура Франсиско Франко.

Пучдемон объявил о созыве каталонского парламента, который должен обсудить ситуацию и подготовить ответные шаги.

На внеочередном заседании в субботу кабинет министров в Мадриде принял решение о применении 155-й статьи конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства и парламента.

Их полномочия передадут центральным властям также как и контроль над полицией, финансовыми органами, региональными общественно-правовыми СМИ.

Новые выборы в парламент Каталонии должны состояться в течение шести месяцев с момента роспуска парламента предыдущего созыва. Эти внеочередные меры должна одобрить верхняя палата парламента Испании - Сенат. Ожидается, что он примет решение до 27 октября.