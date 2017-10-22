Власти Мальты предложили 1 млн евро за сведения об убийстве журналистки

20 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 01:53

Правительство Мальты предложило награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает AFP.

Объявив о награде, правительство также пообещало защитить всех, кто мог бы предоставить информацию об убийстве журналистки.

Правительство Мальты  заявило, что оно "полностью привержено расследованию убийства" и "привлечению виновных к ответственности".

"Это случай чрезвычайной важности и требует чрезвычайных мер - правосудие должно быть исполнено независимо от стоимости", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что полиция продолжает сбор улик. Следователи изучают сигаретные окурки, найденный неподалек от места взрыва, которые мог оставить человек, активировавший взрывчатку.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков.

В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.

Позже стало известно, что взрывное устройство, от которого погибла журналистка на Мальте, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.

Ожидается, что десятки тысяч людей отправятся в столицу в воскресенье на акцию протеста в связи с этим убийством.

Темы: убийство Европа СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналистку на Мальте взорвали дистанционно управляемой бомбой 19 октября 2017, 21:05
Сын убитой на Мальте журналистки обвиняет власти страны 18 октября 2017, 01:56
В столице Мальты протест с требованием расследовать убийство журналистки 17 октября 2017, 18:03
powered by lun.ua
Главные новости
Женщине сообщили о подозрении в похищении младенца в Киеве
Победитель выборов в Чехии исключил создание пророссийской коалиции
Митингующие под Радой объявили ультиматум Порошенко
АТО: На приморском направлении ранен военный
Все новости
"Живые" книги

Кто и как создает литературу для младших школьников

фото

Лучшие уличные фотографы Киева

история

"Карпатская Сечь": что случилось на Вeрeцком пeрeвале?