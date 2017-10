Трамп не придает значения проплаченной РФ рекламе в соцсетях

Президент США Дональд Трамп не придает значения проплаченной РФ политической рекламе в Facebook, которая была направлена на то, чтобы повлиять на прошлогоднюю избирательную кампанию и разделить американцев.

Об этом пишет The Washington Post.

"Продолжаю слышать о "крошечном" количестве денег, потраченных на рекламу в Facebook, а как насчет миллиардов долларов на (потраченных) на фейковые новости на CNN, ABC, NBC и CBS?", - написал Трамп в twitter.

Keep hearing about "tiny" amount of money spent on Facebook ads. What about the billions of dollars of Fake News on CNN, ABC, NBC & CBS?