Трамп не придает значения проплаченной РФ рекламе в соцсетях

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Воскресенье, 22 октября 2017, 03:33

Президент США Дональд Трамп не придает значения проплаченной РФ политической рекламе в Facebook, которая была направлена на то, чтобы повлиять на прошлогоднюю избирательную кампанию и разделить американцев.

Об этом пишет The Washington Post.

"Продолжаю слышать о "крошечном" количестве денег, потраченных на рекламу в Facebook, а как насчет миллиардов долларов на (потраченных) на фейковые новости на CNN, ABC, NBC и CBS?", - написал Трамп в twitter.

Он также повторил, что Facebook был на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Лживая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов больше, чем я", - написал он.

Как известно, Facebook передал Конгрессу копии проплаченных Россией рекламных объявлений. Эта реклама была направлена на усиления раскола в Соединенных Штатах и распространения дезинформации во время кампании 2016 года. В других объявлениях подчеркивалось, что Хиллари Клинтон имеет поддержку среди мусульманских женщин.

Всего, как сообщали в  Facebook, российская фабрика троллей заплатила за 3 тысячи объявлений 100 тысяч долларов.

Кроме того Трамп снова раскритиковал еще одну тему, связанную с Россией: досье, которое якобы раскрывает связи между Россией и президентской кампанией Трампа.

Подготовленное бывшим британским разведчиком досье содержит в основном недоказанную информацию. Однако, чиновники сообщили, что ФБР подтвердило некоторую информацию и отклонило другую, предупредив также, что невозможно проверить или опровергнуть остальные данные.

"Департамент юстиции и/или ФБР должны немедленно раскрыть тех, кто заплатил за это", - написал Трамп.

Темы: Трамп США Росcия facebook
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