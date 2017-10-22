Бывший футболист "Динамо" Каха Каладзе станет мэром Тбилиси

Новым мэром столицы Грузии станет бывший футболист киевского "Динамо", министр топлива и энергетики Грузии Каха Каладзе.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных компанией "Edison Research" по заказу телекомпании "Рустави 2".

Согласно опубликованным данным, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набирает 54%, его конкурент из "Единого национального движения" Заал Удумашвили - 15%, независимый кандидат Алеко Елисашвили - 14%.

По партийным спискам "Грузинская мечта" набрала 58%, "Единое национальное движение" - 16%, "Европейская Грузия" - 9%.

"Грузинская мечта" - политическая партия Грузии, основанная в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили как оппозиция к президенту Михеилу Саакашвили.