Бывший футболист "Динамо" Каха Каладзе станет мэром Тбилиси
Новым мэром столицы Грузии станет бывший футболист киевского "Динамо", министр топлива и энергетики Грузии Каха Каладзе.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных компанией "Edison Research" по заказу телекомпании "Рустави 2".
Согласно опубликованным данным, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набирает 54%, его конкурент из "Единого национального движения" Заал Удумашвили - 15%, независимый кандидат Алеко Елисашвили - 14%.
По партийным спискам "Грузинская мечта" набрала 58%, "Единое национальное движение" - 16%, "Европейская Грузия" - 9%.
"Грузинская мечта" - политическая партия Грузии, основанная в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили как оппозиция к президенту Михеилу Саакашвили.
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