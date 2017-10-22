Победившая Чехии партия будет искать союзников по антимиграционной политике

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Воскресенье, 22 октября 2017, 06:15

Глава победившего на парламентских выборах в Чехии движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрей Бабиш намерен искать в других странах Евросоюза поддержку своего политического курса.

Об этом предприниматель и миллиардер заявил в субботу,  21 октября, в Праге в интервью агентству Reuters.

Бабиш настоял на том, что партия АНО, которую он возглавляет, является проевропейской и готова играть активную роль в ЕС.

"Мы должны подготовить темы, предложить Европейскому Совету, что мы хотим изменить. Удвоить качество продуктов питания, решение проблемы миграции, борьба с миграцией и другие проблемы ", - сказал Бабиш.

"У нас, конечно же, есть союзник в Австрии, Курц (Себастьян), который придерживается той же точки зрения, что и мы в отношении миграции", - продолжил он.

"Вышеградская группа должна найти других союзников, нам нужны Австрия и другие страны, на Балканах, или Словения, Хорватия и, возможно, другие", - добавил Бабиш.

Как сообщалось, после объявления предварительных результатов выборов, политик заявил, что в парламенте будет работать "со всеми политическими силами", однако этот принцип не касается формирования правительственной коалиции.

Бабиш исключает блокирование с коммунистами и ультраправой партией SPD.

Как сообщалось ранее, ныне правящие в Чехии социал-демократы получили сенсационно низкий результат на выборах. Между тем, среди победителей оказались партии, члены которых не скрывают пророссийских сантиментов.

Посол Украины в Чехии ранее выразил надежду, что Чехия останется проевропейской и проукраинской.

Темы: Чехия миграция беженцы Европа
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