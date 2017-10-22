АТО: 14 обстрелов вдоль всей линии разграничения, 1 боец ВСУ ранен
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Боевики изредка продолжали обстрелы украинских позиций по пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения.
Так, на Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи оккупанты били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Авдеевки и шахты Бутовка. Из этого же оружия вечером наемники несколько часов вели обстрел укреплений ВСУ неподалеку Каменки и Верхнеторецкого.
На Луганском направлении в конце суток противник из крупнокалиберных пулеметов дважды обстрелял защитников Новозвановки и один раз - Новоалександровки.
На Мариупольском направлении под огнем вражеских противотанковых и автоматических гранатометов оказались опорные пункты украинской армии неподалеку Старогнатовки и Талаковки.
Как сообщается, бойцы АТО 9 раз жестко отвечали врагу, подавляя его огневую активность.
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