АТО: 14 обстрелов вдоль всей линии разграничения, 1 боец ​​ВСУ ранен

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Воскресенье, 22 октября 2017, 07:51

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики изредка продолжали обстрелы украинских позиций по пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения.

Так, на Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи оккупанты били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Авдеевки и шахты Бутовка. Из этого же оружия вечером наемники несколько часов вели обстрел укреплений ВСУ неподалеку Каменки и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении в конце суток противник из крупнокалиберных пулеметов дважды обстрелял защитников Новозвановки и один раз - Новоалександровки.

На Мариупольском направлении под огнем вражеских противотанковых и автоматических гранатометов оказались опорные пункты украинской армии неподалеку Старогнатовки и Талаковки.

Как сообщается, бойцы АТО 9 раз жестко отвечали врагу, подавляя его огневую активность.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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