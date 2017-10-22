Стало известно, за что будут лишать статуса участника боевых действий

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Воскресенье, 22 октября 2017, 10:31

Лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413, пишет "Ukrainian military pages".

"Изменения, внесенные постановлением КМУ от 18 октября 2017 № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, при наличии обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации о участие в АТО или по личному заявлению лица", - отмечается в сообщении. 

Также в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, внесены изменения о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы. 

Интерфакс-Украина

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