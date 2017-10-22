Под Киевом нашли тело бойца АТО из батальона "Киевская Русь"

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Воскресенье, 22 октября 2017, 11:47

В Броварах обнаружили тело участника боевых действий, бойца 11-го батальона "Киевская Русь" Руслана Яцюка.

Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".

Согласно сообщению, труп с множественными ножевыми ранениями был найден возле центрального входа на трикотажную фабрику, недалеко от бара "911" рано утром 21 октября. 

Как заявил начальник Броварской милиции Олег Янчинский, мужчине нанесли 9 ножевых ранений, одно из которых – в область сердца.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК - "умышленное убийство", проводятся следственные действия.

 

 
 
Фото - "Трибуна Бровары"

Со слов продавщицы магазина, расположенного в одном помещении с баром "911", конфликт между мужчинами начался в 3 часа ночи, перепалка переросла в драку.

Яцюка призвали на службу в мае 2014, он был командиром отделения и взвода связи, защищал Дебальцево, Чигару, в феврале 2015 года - Донецкий аэропорт.  В феврале-мая 2015 года года исполнял обязанности начальника связи батальона.

После возвращения из зоны АТО Яцюк оформил вторую группу инвалидности из-за контузии. Также он был председателем общественной организации "Родной край".

Темы: АТО Киевская область
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