Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 экспонатов

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Воскресенье, 22 октября 2017, 14:16

Из фондов Львовской галереи искусств исчез 621 музейный экспонат - скульптуры, старопечатные книги, картины, ценные монеты и даже мебель.

Об этом сообщил директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк, пишет ZAXID.net

По его словам, недостаток был обнаружен во время проведения инвентаризации музейных комплексов, входящих в галерею.

"Когда мы зимой обнаружили пропажу старопечатей, мы начали детальную инвентаризацию всех музейных фондов. Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком", - сообщил Возняк.

"Точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олесского замка", - добавил он.

Также Возняк дал полный список произведений искусства, исчезновение которых обнаружили при инвентаризации во Львовской картинной галерее. 

Главный хранитель музея "Олеский замок" Татьяна Сабодаш недавно обратилась с письмом к президенту Петра Порошенко, в котором заявила, что Возняк ее безосновательно обвиняет в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов. В свою очередь Возняк обратился с заявлением в полицию.

"Эта история показала реальную картину того, что делается в галерее и что следует изменить, чтобы таких ситуаций больше не было. Сейчас мы только количественно оценили, чего не хватает. Далее мы будем работать над выявлением подмен аутентичных экспонатов копиями. То есть еще предстоит выяснять, нет ли среди предметов, которые есть в наличии, фальшивок", - добавил Возняк.

Темы: Львов музеи
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