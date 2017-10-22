Курды захватили крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии

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Воскресенье, 22 октября 2017, 15:25

В сирии PYD - сирийская ветвь организации PKK - захватили крупнейшее нефтяное месторождениее страны "Эль-Омар".

Как сообщает "Aнадолу", месторождение расположено в в провинции Дэйр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы.

Террористы ДЕАШ, долгое время контролировавшие данное месторождение, вынуждены были отступить. 

"Местные источники сообщили, что после отступления ДЕАШ из Ракки, террористы PYD перекинули часть сил в район Дэйр-эз-Зора", - отмечается в сообщении. 

PYD захватил крупнейшее на севере Дэйр-эз-Зора предприятие по добыче газа "Коноко" еще 23 сентября, после чего под контроль PYD перешло нефтяное месторождение Джафра. 

По данным "Анадолу", PYD контролирует около четверти территории Сирии. 

PYD - Партия демократического союза - является курдской демократической конфедералистской политической партией. С 2012 года PYD вместе с KNC составляет Курдский верховный комитет, выполняя роль временного правительства в сирийском Курдистане в условиях войны в Сирии.

Темы: Сирия нефть
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