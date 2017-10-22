Курды захватили крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии

В сирии PYD - сирийская ветвь организации PKK - захватили крупнейшее нефтяное месторождениее страны "Эль-Омар".

Как сообщает "Aнадолу", месторождение расположено в в провинции Дэйр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы.

Террористы ДЕАШ, долгое время контролировавшие данное месторождение, вынуждены были отступить.

"Местные источники сообщили, что после отступления ДЕАШ из Ракки, террористы PYD перекинули часть сил в район Дэйр-эз-Зора", - отмечается в сообщении.

PYD захватил крупнейшее на севере Дэйр-эз-Зора предприятие по добыче газа "Коноко" еще 23 сентября, после чего под контроль PYD перешло нефтяное месторождение Джафра.

По данным "Анадолу", PYD контролирует около четверти территории Сирии.

PYD - Партия демократического союза - является курдской демократической конфедералистской политической партией. С 2012 года PYD вместе с KNC составляет Курдский верховный комитет, выполняя роль временного правительства в сирийском Курдистане в условиях войны в Сирии.