В киевской полиции говорят, что не задерживали журналистки из Казахстана

286 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 18:20

В столичной полиции утверждают, что не задерживали казахстанскую журналистку и общественного деятеля Жанар Ахмет.

Об этом УП сказала пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Мы не задерживали журналистку из Казахстана", - отметила она.

Ранее адвокат Ахмет заявил, что его подзащитную 21 октября задержали в Киеве из-за того, что она якобы находится в розыске по линии Интерпол.

Как известно, Жанара Ахмет убежала в Украине из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые она считает политически мотивированными.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналистку из Казахстана задержали в Киеве - адвокат 22 октября 2017, 15:59
Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой 22 октября 2017, 14:35
Под ВР собирается митинг с участием сторонников Саакашвили 22 октября 2017, 12:08
powered by lun.ua
Главные новости
В киевской полиции говорят, что не задерживали журналистку из Казахстана
Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой
Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 экспонатов
АТО: Боевики стреляли 14 раз, ранен боец ВСУ
Все новости
психология

Дети и развод

балет

Как Яна Саленко покорила Берлин и стала прима-балериной

фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство