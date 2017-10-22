Украина подписала декларацию о строительстве международной автомагистрали

1110 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 19:50

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик подписали Меморандум о сотрудничестве в строительстве транспортного коридора Via Carpatia.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Коридор через Карпаты также является мостом между Европой и Азией, он позволяет использовать транзитный потенциал Польши, Украины и других стран-партнеров. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения устойчивого транспортного сообщения в направлении от Европы в Азию через территорию Украины и Польши", - отметил Омелян.

В то же время польский министр отметил, что присоединение к проекту Киева даст возможность вписать путь Via Carpatia в сеть трансъевропейской транспортной системы TEN-T.

"Via Carpatia объединит наши регионы и даст им надежду на динамичное экономическое развитие", - цитирует Адамчика "Укринформ".

Как известно, транспортный коридор Via Carpatia должен стать ключевым трансъевропейским коридором, который должен соединить страны Северной и Южной Европы, в будущем - Украины и Турции.

В марте 2016 году к проекту присоединились Украина и Турция, подписав в Варшаве Декларацию о строительстве этого транспортного коридора с севера к югу Европы.

Украинская правда

Темы: Украина Польша Омелян Мининфраструктуры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Свитолина дебютирует на Итоговом турнире матчем против Возняцки 21 октября 2017, 07:34
Погода в Украине на субботу: дожди на западе 21 октября 2017, 06:17
Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации 21 октября 2017, 04:36
powered by lun.ua
Главные новости
На Львовщине избили нардепа партии Ляшко
АТО: На донецком направлении ранен военный
В киевской полиции говорят, что не задерживали журналистку из Казахстана
Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе
Все новости
семья

"Это не я!" Почему ребенок врет

здоровье

9 простых советов для здоровья вашего сердца

фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство