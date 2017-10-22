Парубий: Закон о реинтеграции Донбасса могут принят в ближайшие недели

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Воскресенье, 22 октября 2017, 21:57

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что законопроект президента о реинтеграции Донбасса депутаты примут в ближайшие пленарные недели.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье в Шегини, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прогнозы позитивные. Этот закон признает Россию страной-агрессором и у меня позитивные ощущения, что в украинском парламенте достаточное количество патриотов, которые смогут проголосовать позитивно за этот законопроект", - заявил Парубий.

Он также отметил, что есть большая вероятность, что данный законопроект будет принят во время двух ближайших спаренных пленарных недель, то есть 7-10 или 14-17 октября.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Темы: Парубий законодательство Донбасс
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