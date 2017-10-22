СЦКК: Боевики блокируют открытие КПВВ "Золотое"

Боевики ОРЛО блокируют открытие КПВВ "Золотое" через линию соприкосновения, чем ухудшают гуманитарную ситуацию на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, обнародованном вечером 22 октября.

"КПВВ "Золотое" возле Попасной с 20 октября начал свою работу в штатном режиме в 7:00. Вместе с пограничниками со стороны территории, подконтрольной правительству Украины, пассажиро-транспортный поток людей и транспортных средств обеспечивают сотрудники фискальной службы и Нацполиции. Наряду с КПВВ "Золотое" размещена и осуществляет патрулирование наблюдательная группа украинской стороны СЦКК ", - говорится в сообщении.

При этом в СЦКК подчеркнули, что КПВВ со стороны ОРЛО с 20 октября текущего года остается закрытым: боевики ОРЛО отказываются обеспечивать пересечение линии соприкосновения гражданским населением и транспортном средствами со своей стороны.

"По словам замглавы Луганской облВГА Юрия Клименко, официальных разъяснений от ОРЛО не поступало, однако неофициально их представители обратились к мониторинговой миссии ОБСЕ и проинформировали, что не готовы открыть КПВВ со своей стороны в связи с техническими обстоятельствами и неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия", - отметили в СЦКК.

На информационных ресурсах ОРЛО также не сообщается, будет ли указанный КПВВ со стороны ОРЛО готов к работе в ближайшее время.

"Сознательное затягивание и блокирование решения вопроса об открытии КПВВ "Золотое" свидетельствует о том, что руководство ОРЛО продолжает игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, не желает разгрузить КПВВ "Станица Луганская", демонстрирует заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в Луганской области и стремится к дальнейшему обострению противостояния на Донбассе", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Как известно, КПВВ в Золотом со стороны подконтрольной Украине территории впервые был открыт в марте 2016 года, но боевики тогда объявили это открытие провокацией.

20 октября открыть КПВВ снова не удалось: сторона ОРЛО отказалась пропускать людей и автомобили, официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало.

Украинская правда