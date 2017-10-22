На выборах в Словении лидирует действующий президент

В Словении в первом туре наибольшее количество голосов получил действующий президент Борут Пахор, который получил 47,1%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны, которая обработала 99% бюллетеней.

Один из его самых серьезных оппонентов - бывший комик и мэр города Камник Марьян Сарек - набрал 25% голосов.

Явка составила 43,5% избирателей.

Ранее экзит-поллы показали победу Пахора уже в первом туре с результатом 56,2%.

Как отметил в комментарии Reuters политолог Борут Хосевар, победа Пахора была ожидаемой.

"Он профессионал, он избегает конфликтов и с уважением относится к людям, которые имеют иное, чем у него, мнение", - отметил он.

Второй тур выборов состоится 12 ноября.

Как известно, должность президента в Словении является преимущественно "церемониальной", однако президент возглавляет армию, а также назначает нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе главу Центробанка. Большинство его кандидатов должен утвердить парламент.

Пахор - бывший лидер левоцентристских социал-демократов и был премьер-министром Словении с 2008 по 2012 год, в годы, приведшие к худшему финансовому кризису в истории Словении.

Его предвыборная кампания включала в себя 25 дней пешего маршрута, за которые он прошел около 700 километров, проводя встречи с местными жителями.

Также Пахор, который когда-то работал моделью, известен своими фотографиями в Instagram, на которых он демонстрирует выполнение официальных обязанностей, а также участие в различных спортивных мероприятиях.

Украинская правда