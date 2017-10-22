Порошенко в Авдеевке наградил военных орденами и медалями

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Воскресенье, 22 октября 2017, 23:12

Президент Петр Порошенко наградил военнослужащих ВСУ 19 орденами и 12 медалями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Награды были вручены военнослужащим в ходе визита Порошенко в Авдеевку, который состоялся 22 октября.

В частности, 7 военных награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, 12 военнослужащих получили орден "За мужество" III степени, 12 - медаль "За воинскую службу Украине".

Военные награждены "за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий при исполнении служебных обязанностей", говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс Порошенко награды
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