Порошенко в Авдеевке наградил военных орденами и медалями
Президент Петр Порошенко наградил военнослужащих ВСУ 19 орденами и 12 медалями.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Награды были вручены военнослужащим в ходе визита Порошенко в Авдеевку, который состоялся 22 октября.
В частности, 7 военных награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, 12 военнослужащих получили орден "За мужество" III степени, 12 - медаль "За воинскую службу Украине".
Военные награждены "за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий при исполнении служебных обязанностей", говорится в сообщении.
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