Задержана журналистка из Казахстана "нашлась" в изоляторе в Вышгороде

Журналистку из Казахстана Жанару Ахмет, о задержании которого ранее сообщил ее адвокат, задержали на Киевщине 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола, она находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде.

Об этом сообщил один из ее адвокатов Владислав Грищенко, пишет "Радио Свобода".

"Ее задержали в Киево-Святошинском районе Киевской области, составили протокол о задержании. Основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявлена в розыск Казахстаном по статье 177 УК (мошенничество). Сейчас она находится в Вышгородском ИТТ" , - отметил адвокат.

В понедельник в Киево-Святошинском суде Киевской области будет рассматриваться вопрос об избрании для Ахмет "временного ареста в рамках экстрадиционной процедуры".

У женщины есть малолетний сын, который сейчас под присмотром знакомых, т.к. родных в Украине у журналистки нет.

В свою очередь представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил факт задержания журналистки и место его пребывания.

"Она находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде, задержанное по ст.208 УПК ("Задержание уполномоченным должностным лицом"). Завтра-послезавтра она будет доставлена ​​в суд, где ей изберут меру пресечения. Задержана она из-за того, что была в розыске по линии Интерпола", - сообщил Жукович.

Сама Жанара Ахмет в Facebook заявила, что будет ждать суда в понедельник и надеется на поддержку общественности.