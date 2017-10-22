Украинка Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам

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Воскресенье, 22 октября 2017, 23:36

Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам, не проиграв ни одной партии.

Об этом сообщает "Sport.ua".

Львовская шахматистка набрала 9 баллов и не проиграла ни одной партии.

На втором месте оказалась россиянка Екатерина Лагно с 8,5 баллами, ранее выступавшая за Украину.

Кроме того, в турнире участвовали украински Инна Гапоненко, которая набрала 7 баллов, Анастасия Кольба - 6 баллов и Евгения Долуханова - 5,5 баллов.

Как известно, Анна Музычук - действующая чемпионка мира по быстрым шахматам и действующая чемпионка мира по блицу.

Темы: спорт
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