Трамп о ситуации с КНДР: США готовы ко всему

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Воскресенье, 22 октября 2017, 23:57

Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы ко всему. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, когда будет нужно",  подчеркнул Трамп.

В интервью Fox News он также добавил, что Китай оказывает большую поддержку США и усиливает давление на КНДР.

"Китай нам действительно помогает. Они закрывают свою финансовую систему для Северной Кореи, сильно снизили поставки нефти. 93% товаров, которые идут в Северную Корею, проходят через Китай, поэтому Китай  это крупный игрок",  подчеркнул американский президент.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

Темы: США КНДР Трамп ядерное оружие
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