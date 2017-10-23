Хроника 23 октября. Янукович обещает открытые списки и "Севастополь – наш"

Найцікавіше: 2003. У РФ стверджують, що Тузла та Севастополь – їхні 2009. Янукович обіцяє голосування за відкритими списками 2012. "Шахтар" обіграв "Челсі" в Лізі чемпіонів

2001, вівторок

– Страх перед "сибіркою" не оминув й Україну. Після теракту 11 вересня в США невідомі почали розповсюджувати листи з її спорами. В Україні зареєстровано 29 випадків виявлення порошку невідомого походження. Порошок знайшли навіть у парламенті та в Будинку уряду. Проте первинний аналіз речовини не дав підстав для хвилювання.

2002, середа

– Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко з’їздив до Москви. Російські ЗМІ не оминули цей візит увагою. Деякі з них вважають, що Ющенко відвідував російських політиків з очевидним прицілом на президентські вибори 2004 року. Сам лідер зазначив, що "Наша Україна" не була і не є антиросійською.

2003, четвер

– Влада нарешті відреагувала на будівництво Росією дамби у Керченській протоці. Верховна Рада ухвалила постанову про усунення загрози територіальній цілісності країни, у якій визнає будівництво недружнім актом. Президент Леонід Кучма пригрозив призупинити участь України в Єдиному економічному просторі.

А голова комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Рогозін в інтерв’ю "Ехо Москви" заявив:

"Тузла – наша. И Севастополь – наш, я это доказал в своей работе, когда писал докторскую диссертацию в 1999 году, на основе всех документов. По Крымскому полуострову могут вестись различные переговоры, а уж это точно наше".

2004, субота

– Опозиція проводить під ЦВК акцію проти фальсифікації виборів. У прес-службі Віктора Ющенка повідомляють, що влада перешкоджає активістам дістатися до Києва: скасовують маршрутні рейси до міста, міліція погрожує водіям забрати права, якщо вони зберуться до столиці, а також зупиняють електрички.

Лідер опозиції Віктор Ющенко виступив на мітингу і закликав кожного прийти на вибори 31 жовтня.

"За кожний злочин, я даю слово, за кожний злочин, за переслідування кожної людини ви відповісте по закону", – пообіцяв він "бандитам при владі".

Президент Кучма і прем’єр Янукович у цей день відсутні в Києві – відвідують регіони.

А вночі переодягнена міліція побила демонстрантів, які залишились під ЦВК. Нардепи затримали трьох нападників та знайшли в них міліцейські посвідчення та табельну зброю.

2006, понеділок

– Мер Харкова Михайло Добкін коментує сутички 14 жовтня в Харкові, які виникли під час ходи на честь воїнів УПА.

"Для мене УПА завжди буде недобитим рухом. Не-до-би-тим. Подобається вам це чи не подобається. Це моя позиція. Громадянська позиція. Ставлення – відповідне".

2007, вівторок

– Блок Юлії Тимошенко та "Наша Україна" створили коаліцію на двох, але вона надзвичайно крихка. "Посад на всіх не вистачило – це вплинуло на стабільність коаліції", – пояснює екс-секретар РНБО Петро Порошенко.

2008, четвер

– Європарламент ухвалив резолюцію, у якій назвав Голодомор жахливим злочином проти українського народу та проти людства. Але геноцидом він його не визнав, хоча на цьому наполягала українська сторона.

– У грудні 2007 року депутати" Народної самооборони" проголосували за обрання Арсенія Яценюка спікером. Але тепер "Народна самооборона" закликає усунути Яценюка з посади голови Верховної Ради – за те, що "красномовство, показова ерудиція та гламурний лоск нового спікера приховували непрофесіоналізм, зверхність, бундючність та самолюбування".

2009, п’ятниця

– У президента більше ніж достатньо повноважень, каже лідер Партії регіонів Віктор Янукович. Цього дня з’їзд ПР висунув його кандидатуру на посаду глави держави.

У разі свого обрання Янукович обіцяє позаблоковість країни, рівні права для всіх, а також – голосування за відкритими списками, коли партія-переможець автоматично отримує більшість у парламенті.

– Держдума Росії ухвалила поправки до закону про оборону. Вони дозволяють використовувати збройні сили країни за кордоном. Міністр закордонних справ Петро Порошенко зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ми одержали відповідні роз`яснення російської сторони, і ці роз`яснення нас влаштували", – сказав Порошенко після зустрічі.

2010, субота

– "Зараз ми почали вставати з колін. Перш за все, тому що перестали займатися популізмом".

Другий президент Леонід Кучма вважає, що президентство Віктора Ющенка показало, що країна не готова до парламентсько-президентської форми правління, тому й виникла необхідність скасування конституційної реформи.

2011, неділя

– Росія змогла домогтися того, що Україна не вступила до НАТО. Принаймні, цим похвалився представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін.

2012, вівторок

– З рахунком 2:1 донецький "Шахтар" обіграв лондонський "Челсі" у груповому матчі Ліги чемпіонів. Після перемоги команда під керівництвом тренера Мірчі Луческу очолила турнірну таблицю групи "Е".

– Не вщухає скандал навколо викрадення російського активіста опозиційного руху "Лівий фронт" Леоніда Развозжаєва. Російські спецслужби нібито викрали Развозжаєва під час його перебування у Києві. Проте українські прикордонники стверджують, що він без скарг перетнув кордон між Україною і Росією.

Депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, помічником якого є Развозжаєв, упевнений, що росіянина вивезли з України за мовчазної згоди українських силовиків.

Слідчий комітет РФ висунув Развозжаєву звинувачення в підготовці масових заворушень.

2013, середа

– Печерський райсуд Києва заарештував колишнього депутата Ігоря Маркова. Його підозрюють у хуліганстві.

Раніше Марков був членом фракції Партії регіонів, і тепер регіонали називають його арешт свідченням побудови правової держави.

2014, четвер

– Один український військовий загинув та двоє дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко розповів про плани відновити активні бойові дії та "відбити" в України Слов'янськ, Маріуполь і Краматорськ.

Спостерігачі ОБСЄ помітили на кордоні з Росією багатьох військових, які перетинають його в обох напрямках. А британська Financial Times передає слова російських солдат, які стверджують: вони поїхали воювати до Луганська добровольцями, але за наказом командування.

2015, п’ятниця

– Венеціанська комісія схвалила запропонований Україною варіант судової реформи, який передбачає повне перезавантаження судової системи.

Проте у висновку комісії йдеться й про те, що звільнення всіх суддів, крім виключних випадків, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає європейським стандартам та принципу верховенства права.

– Нардеп Сергій Лещенко оприлюднив лист швейцарської прокуратури про те, що відомство з 2013 року розслідує кримінальну справу проти нардепа Миколи Мартиненка. Його підозрюють у хабарництві та відмиванні коштів. Сам Мартиненко називає звинувачення брехливими.

– ГПУ завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, якого підозрюють у хабарництві, хуліганстві та інших правопорушеннях. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Менше ніж через місяць Мосійчука випустять з-під варти.

2016, неділя

– 33 рази за минулу добу бойовики відкривали вогонь по українських позиціях. Терористи обстріляли зі 122-мм артилерії Талаківку неподалік Маріуполя та пошкодили сім будинків.

– "КДБ" Придністров’я заявило про затримання шістьох українських громадян. Їх підозрюють у прихованому спостереженні за навчаннями "КДБ". Серед затриманих – один український прикордонник. У Держприкордонслужбі України заявили, що затримані не вели ніяких спостережень.

– Розмови співробітників "Української правди", зокрема вбитого Павла Шеремета, прослуховувались. Про це розповіла головред УП Севгіль Мусаєва. За її словами, до редакції потрапив конверт, у якому були роздруківки розмов співробітників редакції.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП".

Рустем Халілов, для УП